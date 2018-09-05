СК изучает видео смертельного наезда ДПС на велосипедиста в Югре
Следственный комитет России в официальном твиттере сообщил о том, что следователи изучают видеозапись, на которой зафиксировано смертельное ДТП с велосипедистом и сотрудниками ДПС в городе Нягань.
«Возбуждено уголовное дело, допрашиваются очевидцы ДТП. Изучаются записи видеорегистратора, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы», — говорится в тексте официального сообщения.
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К самому сообщению также прикреплена видеозапись смертельного ДТП, размещенная на YouTube-канале Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что в ХМАО автомобиль ДПС насмерть сбил велосипедиста. В УМВД по ХМАО сообщили, что в ДТП виноват велосипедист, который выехал на велосипеде на перекресток на запрещающий сигнал светофора.