СК изучает видео смертельного наезда ДПС на велосипедиста в Югре

Следственный комитет России в официальном твиттере сообщил о том, что следователи изучают видеозапись, на которой зафиксировано смертельное ДТП с велосипедистом и сотрудниками ДПС в городе Нягань.

«Возбуждено уголовное дело, допрашиваются очевидцы ДТП. Изучаются записи видеорегистратора, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы», — говорится в тексте официального сообщения.

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К самому сообщению также прикреплена видеозапись смертельного ДТП, размещенная на YouTube-канале Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в ХМАО автомобиль ДПС насмерть сбил велосипедиста. В УМВД по ХМАО сообщили, что в ДТП виноват велосипедист, который выехал на велосипеде на перекресток на запрещающий сигнал светофора.