Под Иркутском локомотив без машиниста наехал на внедорожник

В Иркутской области локомотив без машиниста протаранил внедорожник Mitsubishi Outlander. Об этом сообщается в твиттере Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, пассажирка внедорожника госпитализирована.

Следователи устанавливают причину инцидента.

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Подробностей происшествия в ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске «КамАЗ» столкнулся с поездом. Отмечалось, что в результате столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на бок, водитель погиб. В полиции сообщали, что этот железнодорожный переезд является регулируемым.

Также ранее сообщалось, что в Подмосковье электричка столкнулась с машиной.