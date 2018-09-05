Под Иркутском локомотив без машиниста наехал на внедорожник
В Иркутской области локомотив без машиниста протаранил внедорожник Mitsubishi Outlander. Об этом сообщается в твиттере Следственного комитета (СК) России.
По данным ведомства, пассажирка внедорожника госпитализирована.
Следователи устанавливают причину инцидента.
Подробностей происшествия в ведомстве не привели.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске «КамАЗ» столкнулся с поездом. Отмечалось, что в результате столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на бок, водитель погиб. В полиции сообщали, что этот железнодорожный переезд является регулируемым.
Также ранее сообщалось, что в Подмосковье электричка столкнулась с машиной.
Локомотив без машиниста протаранил внедорожник в Сибири.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 5 сентября 2018 г.
В Иркутской области возбуждено уголовное дело после наезда на «Mitsubishi Outlander» маневрового локомотива, в кабине которого отсутствовал машинист. Пассажирка автомашины в больнице.
Следователи устанавливаю виновных pic.twitter.com/tHN2qwax9x