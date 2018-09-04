Суд вновь не смог принять решение по иску ФСО к Леониду Ярмольнику

Хамовнический райсуд Москвы и на втором заседании не смог вынести решение по иску Федеральной службы охраны (ФСО) к актеру Леониду Ярмольнику о возмещении 800 тысяч рублей после ДТП на Кутузовском проспекте. Из-за необходимости сделать ряд запросов рассмотрение дела отложено на 17 октября. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Из-за наличия ряда нестыковок в материалах дела суд принял решение отложить решение по иску и направить запрос в компанию «Авилон», где ремонтировался принадлежащий ФСО Mercedes. От компании хотят получить четкий ответ — когда машина поступила в ремонт, какие повреждения она получила.

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Кроме того, сторона Ярмольника утверждает, что купленная в 2012 году машина к моменту аварии ни разу не проходила официальное ТО. Для разрешения этого вопроса суд направит запрос в представительство Mercedes в России.

Напомним, что первое заседание по иску состоялось 21 августа. Тогда разбирательство отложили для предоставления дополнительных доказательств, в частности, чтобы истец предоставил техпаспорт пострадавшего в аварии автомобиля. Кроме того, суд решил направить запрос в ГИБДД для получения информации о ДТП.

ФСО подала на актера в суд за массовую аварию, которую Ярмольник устроил 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте. Одна из пострадавших машин принадлежит спецслужбе. По версии истца, страховая компания покрыла лишь часть расходов на ремонт — 400 тысяч рублей. Еще 833 тысячи ФСО решила взыскать с виновника аварии.

Сам артист, удивившийся, что претензии к нему возникли лишь спустя полтора года после ДТП, считает, что все расходы должны была покрыть страховка.