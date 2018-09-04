Названы сроки открытия всей платной трассы М11 от Москвы до Петербурга

Скоростная платная трасса М11 от Москвы до Санкт-Петербурга может быть полностью открыта в 2019 году. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, передает РИА «Новости».

«Остается ввести 7-й и 8-й участки. Это может произойти уже в следующем году», — отметил министр.

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Ранее, 1 сентября, было открыто движение на отрезке с 58-го по 97-й км скоростной магистрали.

Как рассказали в «Автодоре», участок позволяет объехать города Солнечногорск и Клин в Московской области. Полная стоимость проезда по нему для легковых автомобилей и мотоциклов днем составит 100 руб. при оплате наличными или 80 руб. при использовании транспондера.