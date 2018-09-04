Под Кемерово неизвестные снесли дорожный знак, по вине которого губернатор стал «геем»

В городе Гурьевск (Кемеровская область) неизвестные спешно демонтировали дорожный знак, который «опорочил» имя губернатора региона Сергея Цивилева. Об этом местные жители рассказали в паблике «Подслушано Мелеуз» во «ВКонтакте».

«В соцсетях появилось вот такое фото предвыборного плаката врио губернатора Сергей Цивилева. Коммунальщики просекли тему и решили устранить такую ошибку. А получилось как всегда, смеются теперь и над ними», - отмечается в комментарии к двум фотографиям. На одной из них, сделанной 30 августа, имя губернатора частично закрыто дорожным знаком, ограничивающим максимальную скорость движения в 40 км/ч. На фото видна лишь вторая часть имени — «гей Цивилев».

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На фото, сделанном 3 сентября, никакого знака уже нет, поэтому местные избиратели смогли, наконец, узнать полное имя главы своего региона.

Кто именно и на каком основании снял знак, за который отвечает ГИБДД, пока неизвестно.