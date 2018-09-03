Глава Гордумы Тюмени за ДТП с двумя погибшими получил штраф меньше своей зарплаты за месяц

Тюменский райсуд Тюменской области по ходатайству следователя прекратил уголовное дело в отношении главы гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева. В качестве наказания единороссу назначен штраф в 200 тысяч рублей. Это меньше его ежемесячной зарплаты, сообщает Ura.ru.

Резонансная авария с участием спикера тюменской Думы произошла ночью 24 июня этого года на трассе Тюмень - Курган в Тюменском районе. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 200 на большой скорости пытался совершить обгон, выехал на встречку, где столкнулся со встречным Toyota Avensis. От удара седан вылетел в кювет и мгновенно загорелся, в результате чего водитель и пассажир погибли на месте.

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Еремееву предъявили обвинение по ч.5 ст. 264 УК России, за гибель двух человек ему грозило до семи лет колонии.

Однако суд в понедельник прекратил дело, удовлетворив ходатайство следствия и назначил Еремееву судебный штраф в 200 тысяч рублей. По всей видимости, такое решение связано с компенсацией депутатом морального ущерба родным погибших и отсутствием с их стороны претензий.

Издание отмечает, что согласно декларации о доходах, за 2016 год Еремеев заработал 2,8 млн рублей. Это чуть больше 233 тысяч рублей в месяц. То есть сумма штрафа для него не превышает месячную зарплату. При этом, супруга чиновника за тот же период указывала доход в 4,6 млн рублей.