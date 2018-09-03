Под Петербургом сын директора театра Ленсовета заживо сгорел после ДТП на квадроцикле

Сын директора петербургского театра имени Ленсовета Валерия Градковского погиб в страшном ДТП в Ленинградской области. Находясь за рулем квадроцикла, 17-летний Даниил попал в аварию на квадроцикле, после чего транспортное средство загорелось. Об этом сообщает «Фонтанка».

Авария произошла в воскресенье около 22:35 в Зеленогорске на нерегулируемом перекрёстке Приморского шоссе и Красноармейской улицы. Градковский на квадроцикле врезался в автомобиль KIA, а затем в дерево.

Реклама

«Водитель квадроцикла погиб на месте, сгорел, потому что был полный бак бензина», – рассказывает Кирилл в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Валерий Градковский по телефону подтвердил изданию гибель сына.

Театром имени Ленсовета 54-летний менеджер руководит с 2006 года, является заслуженным работником культуры РФ.