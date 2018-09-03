На Урале неизвестные сняли колеса с разыгрываемого в торговом центре автомобиля

В Екатеринбурге в торгово-развлекательном центре «Гринвич» у разыгрываемого автомобиля Skoda на рекламном стенде приложения Gmoji украли колеса. Об этом сообщает «Ura.ru».

«Нам очень интересно, кто это сделал и зачем, а главное как. Колеса будут найдены. Автомобиль разыграем с ними уже 8 сентября. Обещаем! В любом случае всегда можно купить новые», — успокаивают участников организаторы конкурса.

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Владельцы стенда запросили у службы безопасности торгового центра записи с камер наблюдения. В полицию при этом решили пока не обращаться.

При этом в группе приложения в соцсети «ВКонтакте» пользователи предполагают, что кража — лишь очередная PR-акция, ведь кирпичи под машиной сложены очень аккуратно. В компании же заверили, что не снимали колеса ради рекламы и не обращаются в полицию потому, что намерены найти вора с помощью записи с камер.