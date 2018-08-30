В Волгограде пьяный бизнесмен на Lexus устроил массовую аварию и сбежал

В Волгограде задержан водитель белого Lexus RX450H, который в среду устроил массовое ДТП и скрылся с места аварии, сообщает v1.ru.

В аварии пострадали четыре машины, но люди в столкновении ранений не получили.

В четверг полиция сообщила о задержании виновника аварии. «В 18:00 водитель Lexus RX450H, двигаясь по улице 7-я Гвардейская со стороны Коммунистической в сторону проспекта Ленина, не справился с управлением и взял на таран впереди идущий Mitsubishi Lancer. Mitsubishi отбросило в Nissan Murano, Nissan врезался в KIA Rio, а та в свою очередь — в «пятнадцатую». Водитель белого Lexus тут же скрылся с места ДТП», - цитирует издания местную полицию.

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Задержать водителя Lexus удалось достаточно быстро. На месте аварии он случайно обронил номер. Водителем внедорожника оказался 39-летний волгоградский бизнесмен. По итогам медосвидетельствования установлено состояние опьянения водителя Lexus.

На водителя составлены два административных протокола — за управление транспортом в нетрезвом состоянии и за побег с места происшествия.