Новак рассказал, как власти намерены удержать цены на топливо

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что рост цен на топливо в 2019 году удастся сдержать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас предусмотрен в рамках законодательства, был принят летом этого года, в так называемом налоговом маневре демпфирующий механизм, который позволит снижать стоимость входящего сырья на нефтеперерабатывающие заводы, — так называемый обратный акциз», — пояснил Новак.

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Ранее глава Минэнерго сообщил, что министерство не ожидает роста цен на бензин и дизельное топливо после повышения акцизов.

Акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года повысятся до 11,892 тыс. руб. и 8,258 тыс. руб. за тонну соответственно.