В Москве в результате столкновения опрокинулась машина скорой помощи

Карета скорой помощи опрокинулась на юго-западе Москвы в результате столкновения с автомобилем Nissan. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«Возле дома №32 на улице Дмитрия Ульянова произошло столкновение машины скорой помощи Mercedes и автомобиля Nissan. После столкновения «скорая» опрокинулась набок, пострадал фельдшер», — сказал он.

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В пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что авария произошла в 21.00. Обстоятельства ДТП выясняются. Также уточняется, был ли в «скорой» пациент во время аварии.