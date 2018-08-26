В Москве сошел с рельсов трамвай у станции метро

Вечером 25 августа рядом у станции метро Семеновская в Москве сошел с рельсов трамвай, передает «Соловей.инфо».

«Подкладывают ломы, чтобы переместить направляющие колесной пары», — написал один из очевидцев в твиттере.

На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев и опубликованной на YouTube, видно, что трамвай, следовавший по маршруту №36, сошел с рельсов и столкнулся с дорожным ограждением.

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Информации о пострадавших нет, причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что на ул. Ивантеевская произошло ДТП с участием автобуса и трамвая, в результате которого трамвай сошел с рельсов.