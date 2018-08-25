В Подмосковье пенсионер задавил насмерть на пешеходном переходе трехлетнюю девочку

В Ногинском районе Московской области пенсионер наехал на мужчину и девочку на пешеходном переходе, девочка скончалась. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление МВД России по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Мамонтово Ногинского района.

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«Водитель автомобиля совершил наезд на двух пешеходов — мужчину и ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, трехлетняя девочка погибла. Состояние мужчины не уточняется.

По словам дежурного офицера МВД, за рулем автомобиля находился житель Москвы 1945 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье микроавтобус с детьми съехал в кювет.