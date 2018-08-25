Маск: Tesla останется публичной компанией

Основатель Tesla Илон Маск в своем официальном блоге заявил, что компания продолжит быть публичной.

По его словам, большинство акционеров Tesla считают, что компании лучше остаться публичной.

Он также добавил, что сообщил о своем решении совету директоров Tesla.

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Маск подчеркнул, что совет директоров согласился оставить Tesla публичной.

Ранее сообщалось, что Маск подтвердил сообщения о переговорах с Саудовской Аравией, направленных на продажу акция для перевода Tesla в статус непубличной компании.

Маск отметил, что считает необходимым завершить все переговоры до того, как представить детальное предложение независимому комитету.