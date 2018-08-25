В Перу в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

В Перу в результате ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек. Об этом сообщает RPP.

По данным радиостанции, автобус с туристами перевернулся на горной дороге.

Как отмечается, среди пострадавших не менее пяти иностранцев.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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Ранее сообщалось, что в Перу в результате падения пассажирского автобуса в пропасть погибли 15 человек.

Как отмечалось, в результате инцидента также пострадали 25 человек.