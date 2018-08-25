В ГИБДД задумались об интеграции прав, страховки и СТС в мобильный телефон

Вслед за внедрением документов для автомобилистов, оснащенных микрочипом, в ГИБДД задумались о новых, еще более революционных преобразованиях. В ведомстве допускают, что в будущем водительское удостоверение, СТС и страховку можно будет не возить с собой в машине, а предъявлять инспекторам «бесконтактным» способом, с помощью мобильного телефона и специального мобильного приложения. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый зам. главы Госавтоинспекции России Владимир Швецов.

«Сейчас уже многие даже покупки оплачивают с помощью телефона. Почему бы не сделать так, чтобы водитель при желании мог прописать водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховку в мобильный телефон или планшет. Тогда не надо будет возить с собой оригиналы этих документов и инспектор сможет получить всю необходимую информацию на месте с помощью специального считывателя», - заявил Швецов.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что пока речь идет о задумке, которая нуждается в детальной проработке, поэтом никаких сроков реализации на практике данной идеи пока нет.