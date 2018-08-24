В Калифорнии загорелся завод Tesla

На заводе по производству электрических автомобилей Tesla в калифорнийском городе Фримонт произошел пожар. Видео тушения пожара опубликовано в фейсбуке телеканала Fox 11.

Отмечается, что в данный момент возгорание ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.

Реклама

Руководитель компании Илон Маск написал в своем твиттере, что он побывал на месте возгорания.

По его словам, на территории завода загорелся собранный для утилизации картон. Также он поблагодарил пожарных за оперативный выезд на место возгорания.

Ранее бывший работник Tesla рассказал о слежке за сотрудниками компании.