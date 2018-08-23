В Крыму назвали предложившего уничтожить Крымский мост депутата Рады террористом

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский дал комментарий после того, как в Раде призвали высшие силы и «союзников на Кавказе» уничтожить Крымский мост. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Полонского, данная ситуация покажет, как на Западе на самом деле относятся к борьбе с экстремизмом и терроризмом.

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«Мосийчук — самый настоящий преступник, экстремист, террорист, который делает не вписывающиеся ни в какие рамки призывы. Где ответ на его слова? Где привлечение к ответственности?» — сказал Полонский.

Он предположил, что реакции ни от одной из западных стран не последует, поскольку они используют политику двойных стандартов.

Ранее депутат украинской Рады Игорь Мосийчук предложил спецслужбам страны найти помощников, которые уничтожат мост через Керченский пролив.