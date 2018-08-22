В правительстве оценили угрозу роста розничных цен на бензин

Угроза роста розничных цен на бензин в России минимальна. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, обсуждавшие ситуацию на российском топливном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Козака Илью Джуса.

«На совещании у Козака обсуждалась ситуация на рынке моторного топлива. По данным докладов ФАС и Минэнерго, маржа независимых АЗС сохраняется на приемлемом уровне», — сказал Джус.

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По его словам, несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал снижение средней цены на бензин.