Путин распорядился учредить медаль «За строительство Крымского моста»
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении памятной медали «За строительство Крымского моста». Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно распоряжению, медаль будут вручать российским и иностранным гражданам и организациям, «внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста». В частности, будет отмечен вклад за работы по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию и иные работы по сооружению моста через Керченский пролив.
Как отмечается, медаль будет вручаться от имени российского президента, а порядок вручения будет определять Минтранс России. К награде будет прилагаться грамота.
Ранее стало известно об установлении нового рекорда на Крымском мосту.