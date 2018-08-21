Ветер снес крышу ТЦ в Туле и уронил на парковку автосалона

Главное управление МЧС по региону сообщило о том, что сильный ветер снес крышу торгового центра в Туле, которая упала на парковку автосалона, расположенного рядом, передает РИА «Новости».

Сегодня в городе был сильный ветер, местами до 13 метров в секунду. Поступил вызов о том, что крышу торгового центра на Новомосковском шоссе снесло, и она упала на автомобили. Наши сотрудники работали там, в настоящий момент все конструкции крыши с автомобилей убраны», — рассказали в МЧС.

Телеканал «Первый тульский» сообщил, что в результате произошедшего повреждения получили около 20 автомобилей. По предварительным данным, в результате падения кровли никто не пострадал.