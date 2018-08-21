Суд не смог принять решение по иску ФСО к Леониду Ярмольнику за разбитый Mercedes

Хамовнический райсуд Москвы перенес на 4 сентября рассмотрение иска Федеральной службы охраны (ФСО) России о взыскании с актера Леонида Ярмольника более 800 тыс. руб. за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes, сообщает агентство «Москва».

«Заседание отложить на 4 сентября в 14:30», - сказал судья Руслан Петручак.

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Разбирательство было отложено для предоставления дополнительных доказательств, в частности, чтобы истец предоставил техпаспорт пострадавшего в аварии автомобиля. Также будет направлен запрос в ГИБДД для получения информации о ДТП.

По словам представителя ФСО, ремонт автомобиля стоит 1 млн 234 тыс., страховка покрыла 400 тыс. руб., сумму в размере 833 тыс. просят взыскать с Ярмольника.

При этом адвокат актера заявил, что актер не отрицает факт аварии, готов платить, но значительно меньшую сумму. «Мой доверитель никогда не уклонялся от долгов, и сейчас готов платить. Вопрос в том, сколько. По делу была проведена оценочная экспертиза, которая показала, что сумма ремонта значительно ниже и составляет 710 тыс. руб.», - сказал представитель актера.

Сам Ярмольник в суд не пришел.

Подробнее о скандальном инциденте с актером читайте в материале «Газеты.Ru».