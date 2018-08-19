На Украине автомобиль полиции вылетел на тротуар и сбил прохожих

Представитель полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова сообщила, что в результате аварии с участием автомобиля патрульной службы в Сумах пострадали пять человек, в том числе — полицейский, передает «112 Украина».

«Я владею информацией, что патрульные ехали именно на вызов, у них были включены специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки. После столкновения служебный автомобиль отбросило на тротуар, где шли прохожие, то есть произошел наезд. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек, среди них женщина-полицейский», — сказала Биганова.

По ее словам, пострадавших в результате ДТП доставили в больницы, им оказывается помощь, на месте происшествия работают следователи и руководство областной полиции.