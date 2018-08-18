В МИД Украины подтвердили гибель украинцев в ДТП в Польше

Замдиректора департамента консульской службы МИД Украины и начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич подтвердил, что в ДТП на территории Польши погибли украинские граждане. Об этом сообщает «УНН».

По словам Кирилича, из-за ДТП в Перемышль выехал украинский консул.

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«По информации полиции, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие граждане Украины», — заявил Кирилич.

Он уточнил, что пострадавшие в результате инцидента были доставлены в больницы, находящиеся в городах Перемышль и Санок.

Ранее сообщалось, что в Польше произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, а еще 51 был доставлен в медицинские учреждения.