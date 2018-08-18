Во Франции в ДТП с автобусом пострадали девять человек
Во Франции в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком пострадали девять человек. Об этом сообщает FranceInfo.
По данным радиостанции, при аварии, в частности, пострадали четыре ребенка.
Как отмечается, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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При этом авария произошла на трассе Париж — Страсбург.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Германии в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 16 человек.
Как отмечалось, автобус съехал с трассы в районе немецкого города Росток и опрокинулся в придорожную канаву.