Во Франции в ДТП с автобусом пострадали девять человек

Во Франции в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком пострадали девять человек. Об этом сообщает FranceInfo.

По данным радиостанции, при аварии, в частности, пострадали четыре ребенка.

Как отмечается, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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При этом авария произошла на трассе Париж — Страсбург.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Германии в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 16 человек.

Как отмечалось, автобус съехал с трассы в районе немецкого города Росток и опрокинулся в придорожную канаву.