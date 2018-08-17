Бывший работник Tesla рассказал о слежке за сотрудниками компании

Экс-сотрудник Tesla Карл Хансен заявил, что компания шпионит за своими сотрудниками и обвинил ее в том, что руководство не смогло принять никаких действий после получения информации о возможной продаже наркотиков на одном из ее заводов. Об этом сообщает Reuters.

Адвокат Хансена рассказал агентству, что соответствующую жалобу экс-сотрудник Tesla направил в комиссию США по ценным бумагам и биржам. Отмечается, что это произошло 9 августа. В комиссии в данный момент не прокомментировали жалобу Хансена.

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В Tesla заявили, что приняли претензии бывшего сотрудника и в данный момент занимаются корпоративным расследованием. При этом представитель компании отметил, что некоторые из заявлений Хансена «откровенная ложь», а другие не могут быть проверены.

Ранее основатель компании Tesla Илон Маск подтвердил переговоры с Саудовской Аравией о выкупе Tesla.