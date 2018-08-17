В Боливии микроавтобус задавил семерых танцоров

В Ла-Пасе, столице Боливии, микроавтобус наехал на группу уличных танцоров, в результате инцидента семеро из них погибли. Об этом сообщает газета El Deber.

По данным издания, инцидент произошел из-за технической неисправности транспортного средства. При этом водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия — в данный момент его разыскивают правоохранительные органы.

Реклама

По информации местной полиции, совершивший наезд имеет гражданство Боливии и Аргентины.

Ранее сообщалось, что в Боливии в ДТП с автобусом погибли четыре человека. Отмечалось, что также при аварии пострадали 30 человек.