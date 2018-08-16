Водитель «Икаркуса», в ДТП с которым в 1990 году погиб Виктор Цой, сделал заявление

Водитель автобуса Ikarus, в ДТП с которым 15 августа 1990 года погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой впервые за долгое время пообщался с журналистами. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Я стараюсь не общаться с журналистами. Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь», — говорит Янис Фибигс.

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Авария произошла на 35-м километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии. По официальной версии Цой, находясь за рулем «Москвича», уснул за рулем и на большой скорости вылетел на встречную полосу, где врезался в Ikarus. Музыкант погиб на месте, водитель автобуса не пострадал.

Как рассказал журналистам Фибигс, каждый год в день ДТП он приезжает к памятнику, установленному на месте аварии, но делает это вечером, когда разъезжаются многочисленные поклонники артиста.