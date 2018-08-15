Власти Италии ввели режим ЧС после обрушения моста в Генуе

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство страны из-за обрушения моста в городе Генуя ввело в регионе Лигурия режим ЧС сроком на год. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, данное решение было принято после совещания совета министров Италии.

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Он также добавил, что на проведение первичных работ по ликвидации последствий происшествия было выделено €5 млн.

Ранее генпрокурор Италии Франческо Коцци заявил, что обрушение моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки.

По его словам, данное происшествие «не случайность».