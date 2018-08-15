Под Астраханью осудили банду из 15 автозаправщиков, недоливавших водителям топливо

В Астраханской области осуждена крупная банда работников АЗС, которая обманула водителей на миллионы рублей, недоливая им топливо. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры.

«Прокуратура Лиманского района Астраханской области поддержала государственное обвинение в отношении 15 членов организованной преступной группы. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

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Судом установлено, что местный житель, являясь энергетиком нефтебазы, создал организованную преступную группу для хищения денежных средств водителей транспортных средств путем недолива топлива при реализации на автозаправочных станциях. В преступную группу вовлек своих коллег, при помощи которых с 20.01.2015 по 16.07.2015 путем недолива топлива на трех автозаправочных станциях Астраханской области ими похищено более 3 млн. рублей.

Приговором Лиманского районного суда организатору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Остальным членам группы в зависимости от роли и степени участия от 2-х до 3-х лет лишения свободы со штрафами, к 11 женщинам применили условное осуждение», - говорится в сообщении ведомства.