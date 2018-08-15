МИД: при обрушении моста в Генуе россияне не пострадали

Министерство иностранных дел России заявило, что сведений о пострадавших российских гражданах при обрушении моста в итальянском городе Генуя не поступало. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За развитием ситуации следят сотрудники российского Генконсульства», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, по предварительным данным, россияне не пострадали при обрушении моста.

Ранее сообщалось, что при обрушении моста в Генуе погибли трое граждан Франции.

Как отмечалось, французское посольство в Риме и консульство в Милане продолжают в режиме реального времени следить за развитием ситуации.