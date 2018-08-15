Спасательные работы на месте обрушения моста в Генуе приостановлены

Поисково-спасательные работы в районе обрушившегося моста в итальянской Генуе приостановлены из-за риска новых разрушений, сообщает РИА «Новости».

Как сообщил один из пожарных, работающий на месте обрушения, операция замедлилась из-за того, что завалы разбирает тяжелая техника.

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По его словам, под завалами уже не осталось выживших.

Ранее Генпрокурор назвал причину обрушения моста в Генуе. По его словам, как только будет завершена спасательная фаза, то власти бросят все силы на расследование трагедии.

По последним данным число погибших в результате обрушения моста близ Генуи увеличилось до 38 человек, из них трое несовершеннолетних. Обрушение произошло 14 августа.