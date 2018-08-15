МВД Италии заявило о 31 погибшем при обрушении моста в Генуе

В МВД Италии подтвердили гибель 31 человека в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека.

Отмечается, что еще 16 человек получили ранения.

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Также глава национального корпуса пожарных Италии Эммануэле Джисси заявил, что спасатели рассчитывают найти под завалами моста в Генуе выживших.

По данным пожарных, всего с моста упало около 30 машин, однако то, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, в ведомстве сказать не смогли. Также отмечается, что под мостом находились хозяйственные помещения, но спасатели полагают, что людей там не было.