В Генуе обрушился автомобильный мост

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В итальянском городе Генуя произошло обрушение автомобильного моста автомагистрали A10. Об этом сообщает Il Post.

Мост Моранди находился над рекой Полцевера, он был построен в 1960-х годах. Его длина составляет около километра, а высота — 90 метров.

Предположительно, крушение затронуло несколько автомобилей, но данных о жертвах и пострадавших пока нет.

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Отмечается, что в регионе Лигурия идут сильные дожди и был объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщает Corriere della sera, на место прибыли спасательные бригады, машины скорой помощи и правоохранительные органы.