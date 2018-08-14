В Генуе обрушился автомобильный мост
В итальянском городе Генуя произошло обрушение автомобильного моста автомагистрали A10. Об этом сообщает Il Post.
Мост Моранди находился над рекой Полцевера, он был построен в 1960-х годах. Его длина составляет около километра, а высота — 90 метров.
Предположительно, крушение затронуло несколько автомобилей, но данных о жертвах и пострадавших пока нет.
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Отмечается, что в регионе Лигурия идут сильные дожди и был объявлен оранжевый уровень опасности.
Как сообщает Corriere della sera, на место прибыли спасательные бригады, машины скорой помощи и правоохранительные органы.