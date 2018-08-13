В полиции рассказали, что ждет мажора из МГЕР, который погубил в ДТП четырех человек

Предполагаемому виновнику аварии, в которой 10 августа в Волгоградской области погибли четыре человека, грозит арест на два месяца. Именно на такой мере пресечения для подозреваемого будет настаивать обвинение. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Избирать меру пресечения 22-летнему замглавы «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) в Волгоградской области Ренату Булатову Среднеахтубинский райсуд области будет 14 августа.

Молодой человек находился за рулем отцовского тяжелого пикапа Dodge Ram, когда решил совершить обгон, но не успел завершить маневр и, находясь на встречной полосе, протаранил Honda Accord. Находившаяся в салоне семейная пара с двумя маленькими детьми погибла на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, предполагаемому виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

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