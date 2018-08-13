Илон Маск подтвердил переговоры с Саудовской Аравией о выкупе Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск в своем официальном блоге подтвердил сообщения о переговорах с Саудовской Аравией, направленных на продажу акция для перевода Tesla в статус непубличной компании.

«Я продолжаю обсуждения с саудовским фондом, и я также провожу обсуждения с некоторым числом других инвесторов, чем я планировал заняться всегда, поскольку я бы хотел, чтобы Tesla продолжала обладать широкой инвесторской базой», — написал Маск.

Реклама

Маск также подчеркнул, что считает необходимым завершить все переговоры до того, как представить детальное предложение независимому комитету.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что суверенный фонд Саудовской Аравии проводит переговоры о приобретении акций Tesla с руководством компании.