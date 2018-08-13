Bloomberg рассказал, кто поможет Маску выкупить Tesla

Суверенный фонд Саудовской Аравии проводит переговоры о приобретении акций Tesla с руководством компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, фонд намерен поучаствовать в сделке, которая поможет основателю Tesla Илону Маску выкупить компанию у акционеров.

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Как отмечается, таким образом Саудовская Аравия намерена обезопасить себя на случай рисков на рынке нефти.

При этом за последние месяцы фонд уже приобрел около 5% акции Tesla.

Ранее СМИ сообщили, что группа акционеров Tesla направила в суд иск против Маска за твит о возможном выкупе компании.