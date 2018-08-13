В Перу при падении автобуса в пропасть погибли 15 человек

В Перу в результате падения пассажирского автобуса в пропасть погибли 15 человек. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, в результате инцидента также пострадали 25 человек.

Как отмечается, авария произошла в перуанском департаменте Анкаш, автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате падения в пропасть пассажирского автобуса в Перу погибли девять человек.

Как отмечалось, инцидент произошел в регионе Уануко, где автобус упал с высоты 150 метров на дороге между городами Пукальпа и Уануко.