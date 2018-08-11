ФСО требует взыскать с Ярмольника 800 тысяч рублей за поврежденный автомобиль

Федеральная служба охраны подала в суд на актера Леонида Ярмольника, потребовав взыскать более 800 тысяч рублей за автомобиль, поврежденный в ДТП 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам представителя Хамовнического суда, Ярмольник стал виновником ДТП с участием четырех автомобилей, в котором был поврежден и автомобиль ФСО. Страховая компания выплатила часть суммы, покрывающей ремонт, попросив взыскать оставшуюся часть фактических затрат с виновника ДТП.

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«Да, ФСО подала на меня в суд за ДТП, которое произошло еще в 2016 г. А спустя 1,5 года у них ко мне возникли дополнительные претензии. Хотя страховая компания давно уже все выплатила им. Я готов к суду, делом занимается мой адвокат. Надо детально разобраться, почему возник этот иск. Суда с ФСО я не опасаюсь, хотя в шутку можно сказать, что раз ФСО, то поэтому и подан иск», — прокомментировал ситуацию Ярмольник.

Актер подчеркнул, что «дело не в деньгах» и что он хочет разобраться в причине возникновения новых претензия спустя два года после ДТП. При этом, по его словам, он уделяет происходящему не слишком много внимания и продолжает заниматься своей профессиональной деятельностью.