Росстат зафиксировал снижение средней цены на бензин

По статистике Федеральной службы государственной статистики (Росстат) средняя цена на бензин в период с с 30 июля по 5 августа снизилась на 5 коп. Такие данные опубликованы на сайте Росстата.

Средняя стоимость бензина Аи-92 снизилась на 8 коп. до 41,43 руб., Аи-95 подешевел на 3 коп. до 44,55 руб. Цена на бензин Аи-98 не изменилась и составила 49,82 руб. за л.

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Из данных службы следует, что средняя цена топлива в Москве и Санкт-Петербурге не изменилась.

Ранее Росстат составил рейтинг регионов России с самым доступным бензином. Отмечалось, что он составлялся на основе объема бензина марки Аи-92, который местный житель мог приобрести в середине июля на среднюю зарплату.