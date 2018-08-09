В результате атаки на автобус в Йемене погибли 29 детей

В результате нападения на автобус в Йемене погибли 29 детей, сообщается в твиттере Международного комитета Красного креста.

Отмечается, что всем погибшим было менее 15 лет. Также сообщается о 48 пострадавших, из них 30 — дети.

«Пострадавших продолжают доставлять в больницу, поддерживаемую МККК. Наши медицинские команды пытаются спасти тех, кого можно. Мы доставили медицинское оборудование еще в одну больницу в Сааде, чтобы помочь им справиться с потоком пациентов», — говорится в сообщении.

Ранее в ООН рассказали о ситуации в Йемене. Отмечалось, что в стране продолжается эскалация военного конфликта, несмотря на усилия организации.