В Приамурье пьяный 12-летний подросток устроил два ДТП

В Белогорске (Амурская область) нетрезвый 12-летний мальчик устроил две аварии. Сначала подросток допустил столкновение с другим автомобилем, а потом врезался в столб и пострадал сам. Об этом сообщает «АСН 24».

Вечером 8 августа пьяный ребенок во время отсутствия родителей взял их автомобиль Nissan Wingroad и отправился кататься. В районе дома № 13 на улице Стрелка мальчик не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль Honda CRV. После этого водитель скрылся с места ДТП.

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В районе дома № 40/2 на улице Благовещенской несовершеннолетний лихач снова попал в аварию. Превысив скорость, водитель съехал с дороги и въехал в электроопору. С травмами ребенка доставили в белогорскую больницу. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование по признакам состава правонарушения ст. 12.24 КоАП.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сообщили, что мать ребенка не раз привлекалась к ответственности по статье 5.35 КоАП за неисполнение родительских обязанностей. Помимо этого ребенка уже неоднократно замечали пьяным — каждый раз родительнице приходилось отвечать по статье 20.22 КоАП.

В полиции также уточнили, что мальчик стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В Ближайшее время будет рассмотрен вопрос о направлении ребенка в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, расположенный в Свободном.