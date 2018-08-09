Стали известны регионы с самым доступным бензином

Росстат представил рейтинг регионов России с самым доступным бензином. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что данный рейтинг составлялся на основе объема бензина марки Аи-92, который местный житель мог приобрести в середине июля на среднюю зарплату.

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«Больше всего топлива удастся купить жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — более 2 тыс. л в месяц. Меньше всего — в Дагестане, где на среднюю зарплату можно приобрести лишь 457 л», — сообщает издание.

Также стало известно, что в тройку лидеров по доступности бензина вошли Москва (1,6 тыс. л) и Чукотский автономный округ (1,599 тыс. л).

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщил, что повышение НДС до 20% повлияет на цены на бензин.