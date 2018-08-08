Под Ростовом в лобовом ДТП разбился недавно назначенный глава ГИБДД Донецка

В Ростовской области в среду произошла серьезная авария, одним из участников которой стал глава ГИБДД Донецка. Об инциденте сообщает Donday.ru

ДТП произошло на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский 8 августа примерно в 7.30.

По предварительной информации, 34-летний водитель Hyundai Accent ехал из Донецка. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб протаранил Toyota Camry.

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«Оба водителя получили травмы и доставлены в больницу», - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

За рулем Toyota, которая после столкновения вылетела с трассы на обочину, находился начальник отдела ГИБДД по городу Донецку 36-летний Юрий Нестеренко, который ехал на работу из Каменска. Свою должность он занял в конце июля 2018 года.