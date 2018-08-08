Известная телеведущая попала в ДТП на севере Москвы и жестко раскритиковала ГИБДД

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Известная телеведущая Ангелина Вовк попала в ДТП в Москве и осталась крайне недовольна работой сотрудников ГИБДД. Об инциденте она рассказала в своем инстаграме.

«В этом ДТП никто не пострадал, повреждения у машин незначительные. Но меня возмущает ситуация, когда солгавший нарушитель признан невиновным», — написала Вовк, приложив к посту видеозапись фотографию поцарапанного автомобиля Nissan Juke.

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«Что делать? Я попала в ДТП в Северном административном округе. Меня несправедливо признали виновницей. Протокол составлен со слов водителя, который меня подрезал, когда я совершала поворот по стрелке направо из крайнего правого ряда, а нарушитель повернул направо из второго ряда и произошло столкновение по касательной. Хочу справедливости», — озвучила Вовк видео со своей поврежденной машиной.

В комментариях она также сообщила, что в момент ДТП ехала вместе с коллегой, однако та не смогла дождаться сотрудников полиции. «Со мной в машине ехала моя коллега, но так как представители ГИБДД всегда приезжают очень нескоро, она должна была уехать до их приезда. Но свидетель у меня есть», — написала телеведущая.

Она обвинила второго участника аварии и сотрудников полиции во лжи.

«Представитель ГИБДД сразу отстаивал права нарушителя. Я изучила схему движения и поняла, что они оба врут», — подчеркнула Вовк.