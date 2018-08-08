ФАС: повышение НДС повлияет на цены на бензин

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что повышение НДС до 20% повлияет на цены на бензин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Естественно, окажет свое влияние НДС (на цены на бензин – «Газета.Ru»), точно так же, как он окажет на все другие товары и продукцию», — сказал Голомолзин.

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Он подчеркнул, что на цены на нефтепродукты оказывает влияние множество факторов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается ввести в России государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин.

Согласно тексту, с начала 2019 года предлагается наделить кабмин полномочиями по установлению предельной цены на топливо.