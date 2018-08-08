На Украине в результате ДТП с автобусом пострадали 13 человек

В Днепропетровской области Украины в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли двое человек, еще 13 пострадали. Об этом сообщает «112 Украина».

Авария произошла неподалеку от села Лобойковка. По данным полиции, водитель автомобиля Audi не предоставил автобусу преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение.

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В результате ДТП погибли двое пассажиров автобуса — мужчина и женщина. Среди пострадавших — водители автобуса и легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали пять человек.