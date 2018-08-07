В центре Москвы в ДТП с автобусом пострадали пять человек
В центре Москвы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По данным агентства, на улице Земляной Вал произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса маршрута «Б».
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Как отмечается, ДТП «спровоцировал» водитель легкового автомобиля.
При этом пострадавшие были доставлены в НИИ им. Н.Склифосовского.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Москве на Садовом кольце произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого автомобиль опрокинулся и загорелся.