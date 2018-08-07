Маск рассматривает возможность выкупа компании Tesla
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в твиттере заявил, что допускает возможность выкупа всех акций своей компании по производству электрокаров.
По его словам, он допускает выкуп акций Tesla по цене $420 за акцию.
Он также добавил, что финансирование этого решения обеспечено.
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По данным Reuters, после твита Маска котировки Tesla на бирже подскочили на 6,5%, до $363,4 за акцию.
Как отмечается, в компании отказались комментировать твит Маска.
В настоящее время Илон Маск владеет 22% акций Tesla.
Ранее сообщалось, что Tesla уволит тысячи сотрудников из-за реорганизации.