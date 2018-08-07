В Киеве объяснили желание прервать автобусное сообщение с Россией

Первый заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов прокомментировал свое заявление о необходимости прекратить прямое автобусное сообщение между Украиной и Россией, передает «Апостроф. Экономика».

По его словам, основанием для подобного решения должна стать безопасность граждан Украины и территории страны, а также прекращение «всех по возможности взаимоотношений» с Россией.

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«Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма», — сказал Гданов.

Он также заявил, что такие действия позволят оказать на российскую сторону дополнительное давление и поставить ее в изоляцию.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили отказаться от автобусного сообщения с Россией.